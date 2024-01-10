صناع السعادة بقنا يدعمون الأطفال مرضى السرطان بشفاء الأورمان

زار وفد من مبادرة صناع السعادة بقنا، مستشفى شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان، لدعم الأطفال المرضي والشد من ازرهم خلال رحلتهم العلاجية.

ونظم وفد صناع السعادةحفلة ترفيهية وسط المرضي وذويهم الذين تفاعلوا معهم تفاعلا كبيرا وسط فرحة كبيرة بين المرضي.

وعبر شباب صناع السعادة عن سعادتهم مؤكدبنأن اليوم كان مميزا وقضينا وقت رائع مع الأطفال المرضي الذين فرحوا بالحفلة الترفيهية وشاركونا في توزيع الهدايا. وارتسمت البهجة في عيون الاطفال الذين يتلقون العلاج داخل مستشفى شفاء الاورمان لسرطان الاطفال.

وكان في استقبالهم مسئول العلاقات العامة بمستشفيات شفاء الاورمان أستاذ أحمد شوقي فهمي لتنظيم جولة لوفد "صناع السعاده لتفقد أقسام المستشفى المختلفة للتعرف على مراحل العلاج داخل أقسام العلاج الإشعاعي والكيماوي وتجهيزات معمل الباثولوجي والمقر المتكامل لبنك الدم، وغرف العمليات والرعاية المركزة والإقامة الداخلية.

واشاد وفد صناع السعادة بمستشفى شفاء الاورمان كصرح طبى عملاق جاء لنجاة مرضى الاورام السرطانية لمحافظات الصعيد ، ووفر الجهد المادى والنفسي وتكبدهم مشقة السفر وقوائم الانتظار بمستشفيات العاصمة، موجهين الشكر لادارة المستشفى على الخدمة المتميزة التى يقدمونها لمرضى الأورام .

ومن جانبه عبر الاستاذ، محمود فؤاد - الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، عن سعادته بزيارة وفد صناع السعادة لمستشفى شفاء الاورمان والتعرف على الخدمات التى تقدمها للمرضي من الأطفال والكبار واتباع احدث الأساليب العلاجية من خلال الكوادر الطبية المدربة للوصول الى الهدف الاسمى" صعيد بلا سرطان" .