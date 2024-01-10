استعرضت محافظة جنوب سيناء، الموقف التنفيذي للجان البت في الطلبات المقدمة مع تحديد موعد ثابت لانعقاد لجان البت التقنين بشكل دوري، وتم عرض موقف المسرح الصيفي بطور سيناء والمنطقة المحيطة والشوارع الجانبية له.

وتناولت موقف توصيل المرافق للمنطقة اللوجستية بمدينة رأس سدر، و عرض ما تم من إجراءات لعمل مؤتمرات للحوار مع طلاب المدارس على مستوى المحافظة للتوعية بالانجازات التي تقوم بها الدولة، وترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء لدى التلاميذ.

كما تم عرض موقف المتغيرات المكانية ونسبها، و عرض الموقف التنفيذي لشراء جليدر وكساحه للمحافظة وعرض موقف شراء عدد 50 بدلة رجالي و50 تايير حريمي، وتم خلال المؤتمر أيضًا عرض ملف دمج أبناء الوطن في كافة المجالات والأنشطة بالمحافظة.

وتم عرض موقف استيفاء استبيان مدى رضا المواطن على الخدمات المقدمة وإنجاح تفعيل وإنشاء المرصد الحضري بالمحافظة.

جاء ذلك خلال مؤتمر المتابعة الدوري الأسبوعي، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، والقيادات التنفيذية، ورؤساء المدن، ومديري المديريات وإدارات المحافظة.