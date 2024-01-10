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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إعادة انتخاب "فيليكس تشيسكيدي" رئيسًا  للكونغو الديمقراطية

فيليكس تشيسكيدي
فيليكس تشيسكيدي

أعلنت المحكمة الدستورية في الكونغو الديمقراطية إعادة انتخاب "فيليكس تشيسكيدي" رئيسا للبلاد وذلك عقب الانتخابات التي جرت في 20 ديسمبر عام 2023.

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وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء أنه وفقا للنتائج النهائية – التي أعلنتها المحكمة – فقد حصل الرئيس المنتهية ولايته في الانتخابات الرئاسية على نسبة 47ر73% من الأصوات التي تم الإدلاء بها، بينما حصل مرشح المعارضة الرئيسي "مويس كاتومبي" على نسبة 08ر18%، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط.

وأوضح الراديو أن المحكمة أعلنت هذه النتائج النهائية بعد رفض استئنافين أبرزهما طعن المرشح "تيودور نجوي" الذي طلب إلغاء التصويت بسبب المخالفات وقالت المحكمة إن طلبه مقبول ولكن لا أساس له من الصحة. 

ومن المقرر أن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية في 20 يناير الجاري أمام المحكمة الدستورية الكونغولية بعد تصديقها على نتائج الانتخابات.

وكانت هذه الانتخابات مهمة لأنها تعد الانتقال السلمي الثاني للسلطة في تاريخ البلاد منذ الاستقلال عام 1960، وفي عام 2018، تولى تشيسكيدي السلطة بعد فوزه في الانتخابات، وكان الانتقال السلمي الأول للسلطة في البلاد منذ استقلالها عن بلجيكا.

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