وكيل زراعة الغربية يناقش خطط حماية الأراضي والتصدي للتعديات

عقد الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، اليوم الأربعاء، لقاء موسع بمسؤولي حماية الأراضي بمحافظة الغربية بقاعة التعاون الزراعى بديوان عام مديرية الزراعة بالغربية لبحث منع وإزالة أي تعديات في المهد والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها حيال التعديات على الأراضي الزراعية، وعدم التهاون فى مخالفات البناء سواء مع المتعدي أو المقاول أو المهندس أو أي من يثبت تورطه.



وتناول اللقاء التصدي للممارسات غير القانونية للاستيلاء على الأراضي الزراعية، وذلك ضمن الجهود المبذولة لصون وحماية الأراضي الزراعية باعتبارها امن قومي نظرا لأهميتها في توفير الغذاء للمواطنين، وحفظ لحقوق الدولة والشعب.



وأكد الدكتور خالد ابوشادى، أن حماية الأراضى بمديرية الزراعة ستتصدى بكل قوة وحزم لردع المخالفين وستستمر في حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ومنع أي تعديات عليها، أو تشوينات، وإعادة الأراضي الزراعية لحالتها قبل التعدي عليها، مشيرًا إلى أننا سنتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المعتدين، ويعتبر هذا التعدى جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ويعاقب من يخالف أحكام القانون.



ووجه أبوشادى، بالتنسيق المستمر بين مسؤولي حماية الأراضى بالإدارات الزراعية والمديرية، والمتابعة المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية لكي يتسنى إزالة كافة التعديات، على أن يتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقا للقوانين المنظمة لذلك، لتنفيذ حملات الإزالة وفقا للخطة الموضوعة بالتنسيق مع مديرية الزراعة، مديرية الأمن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتعدين.

جاء ذلك الاجتماع بناء على توجيهات المحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، بحضور المهندس فخرى منصور باز مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الزراعى، المهندس على فودة مدير عام الإدارة العامة للثروة الحيوانية، المهندس وائل داغمش مدير إدارة حماية الأراضى والسادة مسؤولي حماية الأراضي بالإدارات الزراعية بمراكز المحافظة.