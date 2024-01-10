لاستمرار الكفاءة.. تطوير شامل لمبنى محافظة جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة - محافظ جنوب سبناء، إننا بدأنا العام الجديد بتطوير شامل لمبنى المحافظة لاستمرار الكفاءة، مطالباً رؤساء المدن ومديري المديريات بضرورة التطوير والصيانة الدائمة لممتلكات الدولة للحفاظ عليها.

وأكد عقد مؤتمر متابعة أسبوعي ومجلس تنفيذي شهري وجلسات المقعد والتقنين مره كل اسبوع، مؤكدا استمرار دعم المواطن السيناوي لرفع العبء عن كاهلهم، واكد علي إقامة معارض أهلا رمضان مع إقامة معارض دائمة لبيع السلع المختلفة بأسعار مخفضة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي .

جاء ذلك خلال مؤتمر المتابعة الدوري الاسبوعي، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، والقيادات التنفيذية ، ورؤساء المدن، ومديري المديريات وادارات المحافظة.