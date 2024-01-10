العناية الإلهية تنقذ طفلا التف حبل الأرجوحة على رقبته بجرجا

استقبل مستشفى جرجا العام طفل في العاشرة من عمره يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج مصابًا بكدمة وسحجات بالرقبة أثناء لهوه ألتف حول رقبته حول أرجوحة معلقة على باب منزلهم وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود إشارة من مستشفي جرجا العام لمركز جرجا بوصول الطفل "فارس . ا . م . ح" 10 سنوات تلميذ ومقيم دائرة المركز مصاباً بكدمة وسحجات بالرقبة إدعاء الإختناق بحبل أرجوحة وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال والد المصاب "أحمد . م . ح . ا" 34 سنة عامل - ومقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجله المذكور باللهو على أرجوحة على باب المنزل ألتف الحبل حول رقبته مما أدي إلي حدوث إصابته ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفي وجود شبهه جنائية .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .