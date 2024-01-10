أزهر الإسكندرية يدعو الطلاب للتسجيل في برلمان "طلائع مصر"

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، عن فتح باب التسجيل في برلمان "طلائع مصر"، الذي تتبناه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الأزهر الشريف، ووزارة التربية والتعليم، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وإشراف أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب.

وأوضحت رحاب عزمي، المنسق العام للبرلمان من جانب الأزهر الشريف بالإسكندرية، أن عملية التسجيل تتم بالتعاون مع المهندسة وفاء جويد مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة، وأعضاء الدعم الفني به، وفي حضور المهندس عبدالرحمن كمال، الكادر البرلماني من مديرية الشباب والرياضة، وثناء أبو المجد مدير إدارة المكتبات والكتب.

وتطالب منطقة الإسكندرية الأزهرية طلابها إلى التسجيل في هذا النموذج الملهم الذي يسهم في تشكيل مستقبل مصر، والذي يُعدُ نموذجًا رائدًا للمحاكاة السياسية، ويهدف إلى رفع الوعي الثقافي والسياسي في المجتمع، ويستهدف فئة الشباب من سن 10 إلى 17 سنة بهدف تشكيل جيل واعٍ ومثقف سياسيًا يفهم مفاهيم الحقوق والواجبات.