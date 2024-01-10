الزمالك يُعلن مفاجأة.. هل يضم أليو بادحي مهاجم الأهلي السابق؟

أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على فريق كرة القدم، إمكانية تعاقد الزمالك مع لاعبين أجانب خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وعلق في تصريحات تلفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر، على إمكانية تعاقد الزمالك مع لاعبين أجانب قائلا: «عايزين دولارات».

وأكمل أحمد سليمان تصريحاته قائلا: «أليو بادجي لاعب الأهلي السابق ولاعب بوردو الفرنسي الحالي معروض على نادي الزمالك، واللاعب يقدم عروض قوية في فرنسا، ولكن لم نتحدث عن أي لاعب إلا بعد إنتهاء أزمة القيد».