«التموين» تكشف حجم الذهب الموجود في مصر (فيديو)

كشف مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، الدكتور ناجي فرج، عن حجم الذهب الموجود بمصر في جميع المناجم.

وقال فرج، خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن حجم احتياطي مصر من الذهب الموجود في كل المناجم لا يقل عن 25 مليون أوقية.

وأوضح أن مصر تحتاج إلى قوانين لمنع التنقيب العشوائي عن الذهب، متابعًا: «التنقيب العشوائي موجود، الجبال اللي ناحية أسوان وحلايب شلاتين هناك الجبال كلها مليانة ذهب».

وتابع مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب: «مصر غنية بالأماكن اللي فيها ذهب بكميات محترمة، مصر واعدة وغنية بالكنوز».