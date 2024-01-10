الزمالك يحسم موقفه من رحيل زيزو في يناير

حسم نادي الزمالك مصير لاعبه أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأبيض في فترة الانتقالات الشتوية الحالية في يناير.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" الزمالك أغلق الباب نهائيا أمام رحيل زيزو في الفترة الحالية"، مشيرا إلى أن النادي قرر استمراره لنهاية الموسم الجاري على أقل تقدير.

وأضاف :"مجلس الإدارة أخطر اللاعب برفض رحيله نهائيا خلال الميركاتو الجاري، مع حصوله على وعد جديد برحيله في الموسم الجديد في حال تلقيه عرضا مناسباً".

ويتواجد أحمد سيد زيزو مع بعثة منتخب مصر في الوقت الحالي استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية