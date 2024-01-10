الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمود علاء يقترب من الرحيل عن الزمالك

محمود علاء لاعب الزمالك
محمود علاء لاعب الزمالك

بات محمود علاء نجم دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قريباً من الرحيل عن صفوف الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

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اليوم الذكرى الثامنه لوفاة ثعلب الزمالك

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" الزمالك لم يتحدث مع اللاعب على تجديد تعاقده حتى الآن"، مشيرا إلى أن النية داخل الزمالك تتجه إلى رحيله خلال الميركاتو الشتوي الجاري والاستفادة ماليا أو دخوله في صفقة تبادلية.


وأضاف :"الزمالك يرغب في إجراء غربلة في خط الدفاع خلال الفترة الحالية، حيث من المنتظر أن يضم النادي مدافع جديد خلال الميركاتو الجاري في حال رفع إيقاف القيد".

وأشار  إلى أن الزمالك سيعتمد على الونش العائد من الإصابة بجانب حسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي بجانب المدافع الجديد المنتظر التعاقد معه، إلى جانب تصعيد أفضل لاعبي قطاع الناشئين، في ظل اقتراب الثنائي محمد عبد الغني ومحمود علاء من الرحيل.

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