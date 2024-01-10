أبو مسلم: استفدنا كثيراً من ودية تنزانيا وهؤلاء المرشحون لللقب الكان

أكد أحمد أبومسلم نجم الأهلي السابق، أن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري استفاد كثيرا من ودية تنزانيا بمشاركة عدد من اللاعبين قبل السفر إلى كوت ديفوار، خصوصا محمد صبحي حارس المرمى الذي كان بعيدا عن المشاركة، بالإضافة للاستعانة بخدمات بعض اللاعبين على مدار شوطي اللقاء مثل عمر كمال وفتوح ومحمد حمدي وأحمد حجازي.

وقال أبومسلم لبرنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "فيتوريا كان يريد منح أحمد حجازي الثقة أيضا، وكنت أتمنى تحقيق فوز كبير على تنزانيا، خصوصا في ظل الدعم الكبير قبل اللقاء وزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمعسكر".

وأضاف: "كل مدربي المنتخبات العربية يرشحون منتخب مصر للمنافسة بقوة على أمم إفريقيا، والبعض يُصدر إلينا الضغوط قبل البطولة، لذلك لابد من التركيز وعدم الالتفات لأي شئ، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في البداية، وتحقيق الفوز أمام موزمبيق".

وواصل: "سنخوض اللقاء الأول امام موزمبيق وهو منتخب متخصص، ثم يزيد المستوى أمام غانا، لكن البداية مهمة للغاية، ويجب أن يكون لدينا ثقة ويقين بالقدرة على المنافسة".

وزاد: "التشكيل الأقرب لفيتوريا، محمد الشناوي ومحمد هاني وعبدالمنعم وحجازي وأحمد فتوح، ومروان عطية والنني وإمام عاشور، وصلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد".

وأكد: "فيتوريا لم يقم بإدخال أي عناصر جديدة، وهو مستقر على القوام الأساسي باستثناء بعض العناصر التي قد يتم الدفع بهم في المباريات".

وأشار إلى أن مصر ستكون في منافسة قوية مع غانا والجزائر والمغرب والسنغال وكوت ديفوار، والمنتخب الجزائري رغم ابتعاده وتراجع مستواه مؤخرا لكنه يبقى أبرز المرشحين على اللقب، والمفاجأة أيضًا أن منتخب مالي لديه لاعبين مميزين، وقد ينافس على اللقب.

وشدد أبومسلم على قوة المنتخب السنغالي، وأنه يمتلك محترفين مميزين وعلى رأسهم ساديو ماني الذي يهتم بنفسه بشكل جيد خارج الملعب، بينما المنتخب التونسي من الصعب ان ينافس على اللقب، ولازال يقومون باعداد منتخب جديد.

وأكد أن بطولة أمم إفريقيا قد تشهد بزوغ بعض اللاعبين ولكن لن يكونوا كثيرين، في ظل احتراف معظم اللاعبين أوروبيًا، كما أن بعض النجوم يرفضون خوض منافسات البطولة لأنها في وسط الموسم.

وأضاف: "لا أعرف سر استمرار موديست حتى الآن مع النادي الأهلي، ولن يقدم الاضافة خصوصا بعدما وصل لـ35 سنة، ولا اعرف اين شاهدت لجنة التخطيط وسام ابوعلي قبل التعاقد معه".