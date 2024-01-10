تعثر صفقة إنتقال ناصر منسي إلى البنك الأهلي
شهدت صفقة إنتقال ناصر منسي نجم هجوم فريق الزمالك إلى ناديه السابق البنك الأهلي تطورات جديدة خلال الساعات القليلة الماضية.
وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك خلاف بين ناديي الزمالك والبنك الأهلي، بشأن انتقال ناصر منسي مقابل عودة أسامه فيصل للقلعة البيضاء، بالإضافة إلى مقابل مادي.
وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "البنك الأهلي كان لديه مرونه في دفع 15 مليون جنيه وأسامه فيصل للحصول على خدمات منسي، ولكن الزمالك طلب الحصول على 20 مليون جنيه وهو ما أوقف الصفقة".