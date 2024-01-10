الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تعثر صفقة إنتقال ناصر منسي إلى البنك الأهلي

ناصر منسي لاعب الزمالك
ناصر منسي لاعب الزمالك

شهدت صفقة إنتقال ناصر منسي نجم هجوم فريق الزمالك إلى ناديه السابق البنك الأهلي تطورات جديدة خلال الساعات القليلة الماضية.

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نجم الزمالك السابق: ناصر منسي الأفضل لقيادة الهجوم أمام أبوسليم الليبي

وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك خلاف بين ناديي الزمالك والبنك الأهلي، بشأن انتقال ناصر منسي مقابل عودة أسامه فيصل للقلعة البيضاء، بالإضافة إلى مقابل مادي.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "البنك الأهلي كان لديه مرونه في دفع 15 مليون جنيه وأسامه فيصل للحصول على خدمات منسي، ولكن الزمالك طلب الحصول على 20 مليون جنيه وهو ما أوقف الصفقة".

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