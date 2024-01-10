متى تكون البطاطس صحية للجسم؟

أثبتت دراسة علمية أن تناول البطاطس من الممكن أن يؤثر إيجابيًا على صحة الإنسان بشكل عام، إذا تم استغلالها بشكل صحي.

فوائد البطاطس

ووفقًا لموقع هيلث لاين، هناك أسطورة تزعم أن البطاطس تشكل خطراً على الصحة ويجب عدم تناولها. لذلك، كانت البطاطس المقلية تسمى المنتج الأكثر ضررا في كل العصور، وقيل إنها خطيرة سواء في مقلاة أو في شكل مقلي.

يقول العلماء أنه إذا تم إعداد هذا المنتج بشكل صحيح، فقد لا يكون آمنًا للصحة فحسب، بل يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا. العديد من الأطعمة، عند تناولها باعتدال، لا تسبب آثاراً صحية سلبية. بما في ذلك البطاطس.

وفي الوقت نفسه يقول العلماء إن تناول البطاطس يؤدي إلى حصول الإنسان على المتعة وهذا يؤدي إلى إنتاج الهرمونات المختلفة.

ويؤكد الأطباء إن تناول حصتين من البطاطس المقلية أسبوعيًا يزيد من خطر الوفاة المبكرة بأكثر من الضعف، كما إنه من المضر بالصحة أيضًا أن يحتوي الطبق النهائي في أغلب الأحيان على كمية كبيرة من الملح والدهون المتحولة، مما يؤثر سلبًا على صحة الإنسان.