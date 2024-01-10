تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدا الأربعاء ، جلسة النطق بالحكم في محاكمة المتهم بقتل شخص لسرقته بالصف.

غدًا .. الحكم على المتهم بقتل شخص لسرقته في الصف

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 15150 لسنة 2010 جنايات الصف، ان المتهم "عمرو. ع. ذ" وجه له تهمة قتل المجني عليه "رمضان.ج.ع" عمدا بأن أطلق عليه عدة أعيرة من سلاح ناري "بندقية الي" قاصدا من ذلك قتله، وذلك بمساعدة والاشتراك مع باقي المتهمين.

كما قام بالاشتراك مع المتهمين بالشروع في سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه "رمضان"،و "نوبي"، وكان ذلك بطريق الإكراه بأن اعترضوا سبيلهم حال سيرهم بالطريق العام بالسيارة، حيث أشهر في وجيههما سلاحين ناريين "بندقيتين اليتين" بقصد سرقتهما فأوقعوا بذلك الرعب في نفسيهما.

لكن لم يتمكن المتهمون من سرقة المجني عليهم، لاعتراض المجني عليه الأول لهم وقاومهم حتى قتله المتهم الأول بسلاح ناري وفر هاربا

وقال المجني عليه الثاني "نوبي" سائق 55 سنة في تحقيقات النيابة العامة، أنه أثناء قيادته للسيارة خاصته وبرفقته المجني عليه "رمضان" فوجئ بسيارة ملاكي يستقلها المتهمون، وأجبروه علي التوقف بسيارته.

وأكد أن المتهم الأول إطلاق أعيرة نارية في الهواء، وما أن تمكنوا من استيقافه حتي قاموا بالنزول من سيارتهم، وقاموا بتهديده والمجني عليه باستخدام الأسلحة النارية بقصد سرقتهما بالإكراه، وحاول المجني عليه صديقة مقاومتهم، بينما قام المتهم بإطلاق أعيرة نارية صوبة قاصدا من ذلك قتله، ثم لاذوا بالفرار.

ثبت بتقرير الطب الشرعي ان المجني عليه، تعزى إلى إصابته النارية وما أحدثته من كسور الجمجمة وتهتك بالمخ وانزفه دماغي وتهتك بالأحشاء الداخلية، ونزيف دموي إصابة، وصدمه نزفية غير مرتجعة، واجتماع تلك الإصابات أدي لحدوث الوفاة.

كما ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث: العثور على خمسة فوارغ لطلقات بجوار جثة المجنى عليه تم التحفظ عليهم بمعرفة النيابة العامة.

كما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية: أن البندقية المضبوطة بماسورة مششخنة عيار ٦٠٦٢×٣٩ مم وهي كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال.

كما ثبت أيضًا بذات التقرير أن الطلقات المضبوطة تستخدم على الاسلحة النارية ٦٠٦٢×٣٩ مم وجميعًا كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام.

كما ثبت أن الأظرف الفارغة والمتحفظ عليها تم اطلاقها جميعًا باستخدام سلاح واحد هو البندقية الواردة للفحص بذات القضية.

حبس المتهمين بسرقة هاتف محمول من بائع تحت تهديد السلاح في مدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر، بحبس 3 متهمين بسرقة هاتف محمول من بائع كرها تحت تهديد السلاح في مدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، وطلبت النيابة الاستماع لأقوال الشهود في الواقعة، لاستكمال التحقيقات مع المتهمين.

تبين من التحريات الأولية أن المتهمين "م.ع و" ع.ا" و"ا.ع" 3 عاطلين وتبين أنهم "يحملون جنسية إحدى الدول"- يقيمون بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، قاموا بسرقة هاتف محمول من (بائع "يحمل ذات الجنسية"- مقيم بذات الدائرة) كرهًا عنه تحت تهديد سلاح أبيض "سكين"

تم ضبط المتهمين وبحوزتهم (الهاتف المستولى عليه- 2 سلاح أبيض "سكين"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.