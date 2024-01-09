الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

آلان جيريس: محمد صلاح سيحدث الفارق مع منتخب مصر في أمم أفريقيا

محمد صلاح لاعب منتخب
محمد صلاح لاعب منتخب مصر

يرى آلان جيريس المدير الفني السابق لمنتخب السنغال، أن منتخب مصر مرشح بقوة للفوز بكأس الأمم الأفريقية.

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محمد صلاح والنني في زيارة لمدير مهمات المنتخب


وقال جيريس، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "المغرب وتونس والجزائر وبالطبع مصر من أقوى الفرق المرشحين للتتويج بكأس أمم إفريقيا".
وأضاف: "أعتقد أن السنغال وساحل العاج البلد المضيف من ضمن المرشحين للقب، لكن من الصعب توقع البطل في هذا الوقت المبكر".
وتابع: "منتخب مصر فريق له تاريخ كبير فهو أكثر من حقق اللقب، ولديهم محمد صلاح القادر على إحداث الفارق".

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