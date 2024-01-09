آلان جيريس: محمد صلاح سيحدث الفارق مع منتخب مصر في أمم أفريقيا

يرى آلان جيريس المدير الفني السابق لمنتخب السنغال، أن منتخب مصر مرشح بقوة للفوز بكأس الأمم الأفريقية.



وقال جيريس، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "المغرب وتونس والجزائر وبالطبع مصر من أقوى الفرق المرشحين للتتويج بكأس أمم إفريقيا".

وأضاف: "أعتقد أن السنغال وساحل العاج البلد المضيف من ضمن المرشحين للقب، لكن من الصعب توقع البطل في هذا الوقت المبكر".

وتابع: "منتخب مصر فريق له تاريخ كبير فهو أكثر من حقق اللقب، ولديهم محمد صلاح القادر على إحداث الفارق".