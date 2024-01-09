"الأونروا" تشيد بدور مصر المحوري في دعم الفلسطينيين بغزة

كشف مدير العمليات بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في غزة "سكوت أندرسون"، حجم المعاناة الكبير للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددًا على أن الوضع أصبح "صعبًا للغاية".

وجه "أندرسون" في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري، رسائل تحذيرية شديدة اللهجة من استمرار إطلاق النار في غزة، مشددًا على ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار بشكل فوري لإنقاذ حياة الآلآف من سكان القطاع.



أشاد مدير العمليات بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في غزة، بدور مصر المحوري في دعم وتقديم المساعدات إلى اللازمة للشعب الفلسطيني، كما وجه الشكر لمصر على ما تبذله من جهود لنقل المساعدات للقطاع.



وأفاد بأن 90 % من الفلسطينيين نزحوا قسرا عن منازلهم، مشددا على ضرورة زيادة أعداد شاحنات المساعدات التي يسمح بدخولها إلى قطاع غزة، خاصة وأن دخول المساعدات والإمدادات هي من أكثر الصعوبات التي تواجه الأونروا.

