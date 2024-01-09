محمد إمام يعلن عرض "أبو نسب" فى سويسرا بعد نجاحه بمصر

كشف الفنان محمد إمام عرض فيلمه “أبو نسب” في سويسرا قريبا.

وكتب محمد إمام عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلًا: أبو نسب في سينمات سويسرا قريبا".

وكان حرص الفنان محمد إمام على الاحتفال مؤخرا بإيرادات فيلم “أبو نسب” والتي وصلت إلى 30 مليون جنيه في مصر.

وكتب محمد إمام في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: “الحمد لله.. أبو نسب 30 مليون إيرادات في مصر”.

ويضم فيلم أبو نسب مجموعة من النجوم والنجمات بجانب محمد إمام كــ الفنانة هالة فاخر، وماجد الكدواني يتولى شخصية والد الفنانة ياسمين صبري ضمن أحداث العمل.

قصة أبو نسب

أحداث العمل في إطار كوميدي حول المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهم ومشكلات تواجه الشباب.

تدور قصة الفيلم في إطار كوميدي مليء بالأكشن والمفاجآت، حيث يكتشف محمد إمام خلال ذهابه إلى منزل حبيبته للتقدم لخطبتها، أن والدها شخصا خطيرا، يعيش وسط الأسلحة ويواجه أزمات تهدد حياته ومن حوله.

أبطال أبو نسب

وفيلم أبو نسب بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.