صحة سوهاج تنظم فعاليات اليوم التدريبي لأخصائيي وممارسي العلاج الطبيعي

في إطار الحرص على تدريب الكوادر الطبية بجميع التخصصات و استمراراً لتفعيل التدريب الطبي المستمر بهدف رفع كفاءة الكوادر الطبية لتقديم خدمة طبية أفضل للمرضي نظمت إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة بسوهاج فعاليات تدريبية مكثفة حملت عنوان "مشاكل مفصل الركبة" بين الأسباب والعلاج وذلك بديوان عام المديرية وتحت رعاية الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج وبحضور وإشراف الدكتورة كلارا كامل مسعود مدير إدارة العلاج الطبيعي . و حاضر بالتدريب الدكتور مينا مجدي اسحق أخصائي العلاج الطبيعي ودبلومة العلاج اليدوى لتأهيل العظام .

من جانبه أشار وكيل وزارة الصحة انه لابد من متابعة احدث التقنيات الحديثة والجلسات العلاجية في مجال العلاج الطبيعي حيث انه من المجالات دائمة التطوير والتجديد و ذلك يضمن التميز الدائمة لكوادره ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمرضي .

و خلال جلسات التدريب أوضحت الدكتورة كلارا كامل مسعود أن للعلاج الطبيعي دورا بارزا في علاج مفاصل الركبة . حيث أشارت أن جلسات العلاج الطبيعي تساعد في تقوية العضلات المحيطة بالركبة و بذلك تحسن أدائها و تساعد أيضاً في تقليل التورم والألم و التصلب الناتج عن التهاب مفصل الركبة مما يحسن من وظيفة الركبة و يسهل عملية المشي والإنحناء و الركوع وكذلك يحد من خطر تفاقم الإصابة وتقليل الحاجة إلى الجراحة . موضحة أيضاً ان هناك عدة تقنيات يطبقها طبيب العلاج الطبيعي في علاج الركبة حسب تقيم ومعطيات حالة المريض و منها العلاج بالبرودة ، العلاج بالحرارة ، تمارين التقوية ، تمارين المرونة .

جدير بالذكر أن أقسام ووحدات العلاج الطبيعي تشهد تطورا كبيرا و يتم إمدادها بأحدث الأجهزة الحديثة لتكون قادرة على تقديم خدماتها بجودة عالية للمترددين عليها .. حيث تم تقديم أكثر من 138 ألف جلسة علاج طبيعي متنوعة للمرضي بأقسام العلاج الطبيعي بالمحافظة خلال العام الماضي 2023.