توتنهام يعلن تعاقده مع تيمو فيرنر.. رسمياً

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي رسمياً تعاقده مع الدولي الألماني تيمو فيرنر على سبيل الإعارة من ريدبول لايبزيج.

ونجح توتنهام في إنهاء صفقة فيرنر بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري بناء على رغبة المدير الفني للفريق أنجي بوستيكوجلو.

وعبر تيمو فيرنر مهاجم المنتخب الألماني ونجم فريق تشيلسي الإنجليزي السابق عن سعادته الكبيرة بالإنضمام لصفوف السبيرز.

وقال تيمو فيرنر في تصريحات أبرزها الحساب الرسمي لتوتنهام على موقع التواصل الإجتماعي “إكس” : “ لقد منحني المدير الفني للفريق شعوراً بانني احتاج للإنضمام إلى هذا النادي ”.

وأكمل: “ كما أن الطريقة التي يلعب بها توتنهام تناسبني تماماً ”.