محافظ جنوب سيناء يترأس مؤتمر المتابعة الدوري الاسبوعي بالديوان العام

ترأس اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، مؤتمر المتابعة الدوري الاسبوعي، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، والقيادات التنفيذية ، ورؤساء المدن، ومديري المديريات وادارات المحافظة.

واستهل المحافظ المؤتمر بتقديم التهنئة للجميع بالعام الميلادي الجديد مطالبا بالالتزام بالعمل الجاد، وقال إننا بدأنا العام الجديد بتطوير شامل لمبنى المحافظة لاستمرار الكفاءة مطالبا رؤساء المدن ومديري المديريات بضرورة التطوير والصيانة الدائمة لممتلكات الدولة للحفاظ عليها، وأشار لعقد مؤتمر متابعة أسبوعي ومجلس تنفيذي شهري وجلسات المقعد والتقنين مره كل اسبوع، مؤكدا علي استمرار دعم المواطن السيناوي لرفع العبء عن كاهلهم، واكد علي إقامة معارض أهلا رمضان مع إقامة معارض دائمة لبيع السلع المختلفة بأسعار مخفضة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي .

ووجه المحافظ بإجراء جولات مستمرة لرئيس الدفاع الشعبي بالمحافظة ووكيل وزارة التربية والتعليم على المدارس لبث روح الفداء والانتماء، مطالبا بتكثيف الاستعداد لافتتاح عدد من المشروعات الكبرى بشرم الشيخ، ومتابعة مشروعات جهاز التعمير التي تم افتتاحها والجاري العمل بها .

كما تم خلال المؤتمر عرض فيلم تسجيلي لتسليم وتشغيل الخدمات بتجمع السحيمي براس سدر.

تم خلال المؤتمر عرض موقف تنفيذ الأعمال لكلا من مبنى الرصد الأمني بشرم الشيخ بنسبة الاعمال الانشائية 100% ، وقرية التراث البدوي نسبة التنفيذ الاعمال 99% وجاري التوريد لباقي المستلزمات، والمستشفى البيطري بمنطقة الهجن بنسبة تنفيذ الأعمال بنسبة 100%، الحديقه المركزيه بشرم الشيخ نسبة تنفيذ الأعمال بنسبة 100 %، ومبنى مجلس المدينة الجديد تنفيذ الأعمال بنسبة 99%.

كما تم استعراض الموقف الحالي لتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالمتغيرات المكانية بمدينة نويبع، وعرض موقف التصالح وفقا للقانون 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم واحد لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ومعدل الانجاز بالمدن .

وتم عرض الموقف التنفيذي لإنشاء منطقة 306 بمدينة ابو رديس على غرار مدينتي طور سيناء ورأس سدر، وعرض موقف طرح شركة النظافة والصيانة بطور سيناء،

وتم عرض اخر موقف للتقنين بمدن المحافظه، وموقف لجان البت في الطلبات المقدمة مع تحديد موعد ثابت لانعقاد لجان البت التقنين بشكل دوري، وتم عرض موقف المسرح الصيفي بطور سيناء والمنطقة المحيطة والشوارع الجانبية له، و عرض موقف توصيل المرافق للمنطقة اللوجستية بمدينة رأس سدر، و عرض ما تم من إجراءات لعمل مؤتمرات للحوار مع طلاب المدارس على مستوى المحافظة للتوعية بالانجازات التي تقوم بها الدوله، وترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء لدى التلاميذ. كما تم عرض موقف المتغيرات المكانية ونسبها، و عرض الموقف التنفيذي لشراء جليدر وكساحه للمحافظه وعرض موقف شراء عدد 50 بدلة رجالي و50 تايير حريمي.

وتم خلال المؤتمر ايضا عرض ملف دمج أبناء الوطن في كافة المجالات والأنشطة بالمحافظة.

وتم عرض موقف استيفاء استبيان مدى رضا المواطن على الخدمات المقدمة وإنجاح تفعيل وانشاء المرصد الحضري بالمحافظة.

تم في المؤتمر متابعة الدعم المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي لمحافظه جنوب سيناء المتمثل في 5 مليون جنيه دعم قرية التراث البدوي سيارة لنقل المياه للوديان، و سداد مصروفات الطلبة غير القادرين، ودعم مؤسسة التكافل بمليون جنيه للحالات الإنسانية وصرف مساعدات مالية للصيادين بواقع 1500 جنيه عن فترة توقف الصيد.