سقوط تجار مخدرات المنصورة في قضبة الأمن

واصل قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول الوزير لقطاع الأم العام بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، تكثيف جهوده لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وتم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية: ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة) وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش- فرد محلى وطلقة لذات العيار).

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر) وبحوزته

(2كيلو جرام من مخدر البانجو - فرد محلى وطلقتين لذات العيار).

فيما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة) وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين- فرد محلى وطلقة لذات العيار).



وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

ألقت مباحث مكافحة المخدرات، القبض على عاطل بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى المواد المخدرة بمحافظة سوهاج.

غسل 50 مليون جنيه

سقوط عاطل متهم بغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات فى سوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة سوهاج ) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء الأراضى والعقارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.