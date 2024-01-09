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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إيهاب جلال يطير إلى أمريكا لحضور دورة تدريبية

ايهاب جلال المدير
ايهاب جلال المدير الفني للاسماعيلي

غادر إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الإسماعيلي البلاد مساء أمس، الاثنين، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لحضور دورة تدريبية سريعة بلوس أنجلوس.

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ويعمل الكابتن إيهاب جلال على التطوير الدائم لكافة الأمور الفنية، حيث يحرص على حضور الكثير من الدورات من أجل الاطلاع على كافة الأمور الحديثة في عالم التدريب.

ويعود الكابتن من الولايات المتحدة الأمريكية، قبل مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 17 يناير الجاري، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات مسابقة كأس الرابطة.

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