القبض على 5 تجار مخدرات خلال حملة في الشارع المنوفي

واصل قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول الوزير لقطاع الأم العام بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية، تكثيف جهوده لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وتم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية: ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة مركز شرطة منوف) .. وبحوزته (كمية من مخدرى "الحشيش -الهيروين" –بندقية خرطوش – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – ميزان حساس).



ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم) .. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش–فرد محلى وطلقة لذات العيار).

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة تلا) .. وبحوزته (1,100كيلو جرام لمخدر الحشيش –كمية من مخدر الهيروين –بندقية خرطوش وطلقتان لذات العيار).

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة السادات) .. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش–بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – سلاح أبيض "سكين").

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

غسل 50 مليون جنيه

ألقت مباحث مكافحة المخدرات، القبض على عاطل بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى المواد المخدرة بمحافظة سوهاج.

سقوط عاطل متهم بغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات فى سوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة سوهاج ) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء الأراضى والعقارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.