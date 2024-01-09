بوبو ولاكاي على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة فاركو

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة فاركو في إطار لقاءات بطولة كأس الرابطة.

ويحل فاركو ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بالنسخة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

أحمد ميهوب - يوسف نادر - أحمد فتحي - كريم حافظ - عبد الرحمن صميدة - محمود دونجا - أحمد توفيق - يوسف أسامة - سيف جعفر - عربي بهاء مانجا - صامويل أموسا - أوجو صامويل - وليد الكرتي - إسلام عيسى - محمد رضا بوبو - محمود أوكا - كريم الطيب - فخري لاكاي