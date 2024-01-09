الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

صينية باستا الدجاج بالخضار

بوابة الوفد الإلكترونية

تحتل الباستا مكانة هامة بين الأطعمة الرئيسية التي يسهل تحضيرها بأكثر من طريقة لتنال إعجاب افراد أسرتها وتتناسب مع ميزانية المنزل.

 

 إن كنتِ سيدتي تبحثين عن وجبة غداء سريعة التحضير بمكونات متوفرة في مطبخك،  أسهل وصفات الصواني بالفرن، جربي صينية الباستا مع مكعبات صدور الدجاج وتشكيلة من الخضار الطازجة، وجبة رائعة تستحق التجربة اليوم.

بخطوات سهلة وسريعة يمكنك تحضير صينية باستا الدجاج بالخضار على طريقة الشيفات.

 

المقادير

- الباستا : عبوة

- صدر الدجاج : 2 صدر (مقطع مكعبات)

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الفلفل الحار : قرن

- جبن البارميزان : كوب (مبشور)

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- فليفلة ملونة : 2 حبة (مقطعة قطع صغيرة)

طريقة التحضير

اسلقي الباستا في قدر كبير مملوء بالماء المملح بحسب التعليمات المرفقة على العبوة ثم صفيها من ماء السلق وضعيها جانباً.

في قدر على النار، ذوبي الزبدة مع الزيت النباتي، واقلي صدور الدجاج المقطعة حتى تنضج وتتحول للون الأبيض.

أضيفي للدجاج الفلفل الحار، والفليفلة الملونة المفرومة، وقلبي المكونات جيداً.

تبلي الدجاج والخضار بالملح، والفلفل الأسود.

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