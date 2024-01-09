أفضل الفواكه المجففة للحماية من سرطان القولون

أظهرت الأبحاث الحديثة أن البرقوق المجفف قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون، وقالت قائدة إحدى هذه الدراسات، الأستاذة بجامعة تكساس، نانسي تورنر، إن تناول البرقوق يحفز نمو البكتيريا المعوية، التي تحمي من نمو الورم.

ووجدت الدراسة أن المركبات الفينولية الموجودة في البرقوق تعمل كمضادات للأكسدة، وتحمي الخلايا من التأثيرات الضارة للجذور الحرة، التي تهاجم الحمض النووي وبالتالي تزيد من خطر الإصابة بالخلايا السرطانية.

أجرى العلماء تجربة على الفئران. تم تقسيم الحيوانات إلى مجموعات، وخضعت إحداها لنظام غذائي يحتوي على البرقوق، ونتيجة لذلك، فإن تلك الفئران التي تلقت الخوخ المجفف قد تحسنت البكتيريا المعوية وعلى وجه الخصوص، لوحظ انخفاض في النباتات المعوية غير الصحية.

والفئران التي استهلكت البرقوق كانت لديها ميكروبات حيوية أكثر صحة في القولون البعيد (الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة)، وذكر الباحثون أن هذه الفئران نفسها كانت لديها أقل فرصة للإصابة بالسرطان.

ووفقا لاستنتاجهم، فإن تناول البرقوق يحفز العمليات الصحية في البكتيريا المعوية وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.