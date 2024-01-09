سقوط عاطل متهم بغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بسوهاج

ألقت مباحث مكافحة المخدرات، القبض على عاطل بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى المواد المخدرة بمحافظة سوهاج.

سقوط عاطل متهم بغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات فى سوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة سوهاج ) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء الأراضى والعقارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

حبس القائمين على إدارة بؤر لتجارة المخدرات فى الشرقية والبحيرة

كما أمرت النيابة العامة بحبس القائمين 10 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة إدارة بؤر لتجارة المخدرات فى الشرقية والبحيرة .

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قد أكدت نشاط (عدد من العناصر الإجرامية) تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر عدد من أقسام ومراكز الشرطة بمحافظات "البحيرة، الشرقية، الإسكندرية، الدقهلية" مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم 3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية " بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة وبحوزتهم 600 طربة لمخدر الحشيش وزنت 60 كيلو جرام.

وضبط عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بالشرقية وبحوزتهما 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهما الإجرامى").

كما تم ضبط عاطلَين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية.. وبحوزتهما 260 طربة لمخدر الحشيش وزنت 32 كيلو جرام – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهما الإجرامى".

وضبط عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية، وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين – طبنجة – فرد خرطوش -عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 سلاح أبيض – 2 ميزان حساس).

وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (10,460,000 )عشرة مليون وأربعمائة وستون ألف جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.