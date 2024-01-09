أرز بالخضار والكاري

تحرص الأمهات على تحضير وصفات جديدة لتحضيرها بشكل مختلف لأفراد أسرتها بين حين لآخر.

ويفضل الكبار والصغار تناول المأكولات والأطعمة التي تضاف إليها العديد من التوابل ابرزها الكاري لفوائده المتعدده، أبرزها عزيز صحة القلب من خلال زيادة تدفق الدم وتحسين عمل الأوعية الدموية وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب المختلفة.

إليكِ طريقة عمل وصفة غداء سهلة وسريعة ومناسبة تقديمها بجانب صواني الدجاج واللحوم، جربي طريقة عمل الأرز البسمتي المطبوخ مع تشكيلة من الخضار وببهار الكاري المميز.

المقادير

- أرز بسمتي : كوب ونصف (مغسول ومنقوع ومصفى)

- البازيلاء : كوب (مجمدة)

- مرق خضار : كوبان ونصف

- الجزر : 2 حبة (مقطع مكعبات صغيرة)

- البطاطس : 1 حبة (مقشرة ومقطعة مكعبات)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : فص (مفروم)

- سمن : 3 ملاعق كبيرة

- الكاري : 2 ملعقة كبيرة

- كزبرة يابسة : ملعقة صغيرة

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مفروم)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة

- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

- الفلفل الأحمر : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

في قدر على نار متوسطة، سخني السمن، وأضيفي الثوم والزنجبيل وقلبي لمدة 30 ثانية، ثم أضيفي البصل وقلبي لمدة دقيقتين حتى يذبل.

أضيفي مكعبات الجزر والبطاطس، وقلبي المكونات لعدة دقائق.

أضيفي الأرز البسمتي وحركي قليلاً، ثم نكّهي بالملح، والفلفل الأسود، والكمون، والبابريكا، والكزبرة، والفلفل الأحمر، وبودرة الكاري.

أضيفي البازيلاء، ثم صبّي المرق واتركي الخليط حتى الغليان.

خففي النار وغطي القدر، واتركيه لحوالي 25 دقيقة حتى ينضج الأرز.

قلّبي الأرز بخفّة بواسطة شوكة، ثم اسكبيه في طبق التقديم، وقدميه ساخناً.