الكب يعكس رشاقة قوام عبير صبري

خضعت الفنانة عبير صبري لجلسة تصوير جديدة وهي تستجم بـ عطلتها أمام الشاطئ، وشاركت متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

عبير صبري

وظهرت عبير صبري بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت فستان قصير مجسم، ينتمي لقصة الكب، مزين بالأزرار من الأمام، صمم من قماش ناعم باللون الأسود، فيما انتعلت بوت مسطح وصل لحدود الركبة.

عبير صبري

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة على طريقة الويفي الواسع من الوراء ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البنيك في الشفاه.

عبير صبري

عبير صبري

عبير صبري من مواليد 14 مارس 1971 ، ممثلة ومقدمة برامج مصرية.

عبير صبري

عن حياتها

درست الحقوق في جامعة عين شمس لكنها لم تمارس المحاماة لم تدخل مجال الفن إلا بعد وفاة والدها، وعندما علمت والدتها بذلك طردتها من المنزل لمدة عام كامل لكنها أقتنعت ى حقا بدايتها كانت في تقديم البرامج حينها وقع عليها اختيار المخرج «علي عبد الخالق» عندما كانت تقدم برنامج السينما والصيف انطلاقتها في التمثيل كانت من خلال السينما في فيلم «الناجون من النار» من إخراج «علي عبد الخالق» مع «عمرو عبد الجليل» و «طارق لطفي» سنة 1994،

عبير صبري

الاعتزال والعودة

عام 2002 أعلنت اعتزالها المؤقت وارتدائها الحجاب بسبب زواجها الأول، واتجهت وقتها لتقديم البرامج حيث وقعت عقداً مع قناة «اقرأ» الفضائية لتقديم برنامج ديني في رمضان، وبقيت على قرارها لمدة ثلاث سنوات ولكنها عادت بعدها عن قرراها بعد انفصالها عن زوجها وكان أول أعمالها بعد نزع الحجاب فيلم أيام الخادمة أحلام عام 2005 تزوجت من المحامي الفلسطيني «أيمن البياع»، أستاذ القانون الدولي، في القنصلية المصرية بدبي.