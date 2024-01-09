الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

قمة ثلاثية في العقبة غدًا بين السيسي وأبو مازن والملك عبد الله

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الديوان الملكي الهاشمي الأردني أن سيعقد غدًا الأربعاء قمة ثلاثية بين الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس في العقبة ، لبحث التطورات الخطيرة في غزة والمستجدات في الضفة الغربية. وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

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وتأتي القمة ضمن إطار جهود الأردن المستمرة في تنسيق المواقف العربية للضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع.

 

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر فلسطيني، لوكالة سبوتنيك، إن القمة الثلاثية ستعقد غدًا الأربعاء في مدينة العقبة الأردنية، وذلك بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

 

وأضاف المصدر أن القمة الثلاثية تأتي عقب زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة، مشيرًا إلى أن القمة ستبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإدخال مساعدات إنسانية عاجلة لسكان القطاع، وتوحيد الجهود لمواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية والقدس.

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