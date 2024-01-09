فرنسا تطالب بالإفراج الفوري عن أحد مواطنيها المحتجز في أذربيجان بشبهة "التجسس"

اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، توقيف مواطن فرنسي في أذربيجان "تعسفيا" وتطالب بالإفراج الفوري عنه.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية - في بيان اليوم الثلاثاء - "نؤكد اعتقال السلطات الأذربيجانية مواطننا منذ مطلع ديسمبر الماضي"، مضيفة "كما سبق أن أبلغنا السلطات الأذربيجانية، نعتبر هذا التوقيف تعسفيا ونطالب بالإفراج بدون تأخير عن مواطننا".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت سفيرة أذربيجان في باريس ليلى عبدلايفا، توقيف مواطن فرنسي في أذربيجان في الرابع من ديسمبر؛ بشبهة التجسس، وسط توترات دبلوماسية شديدة بين البلدين.. مضيفا "في وقت لاحق أمر القضاء بحبسه لفترة أربعة أشهر"، مشيرة إلى أنه "منذ توقيفه، أبلغت سفارة باكو بذلك في مذكرة شفهية.

وتصاعدت التوترات الدبلوماسية بين (باريس) و(باكو) في نهاية ديسمبر مع طرد دبلوماسيين من البلدَين.. فيما تنتقد (باكو) (باريس) منذ عدة أشهر لدعمها أرمينيا.

وفي 27 ديسمبر، قررت فرنسا طرد اثنين من الدبلوماسيين الأذربيجانيين في إطار "المعاملة بالمثل"، بعد يوم من إعلان باكو طرد دبلوماسيين فرنسيين.