إنجي علي تنظف سيارتها بهوت شورت مثير

شاركت الإعلامية إنجي علي متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

وظهرت إنجي علي بإطلالة كاجوال، عفوية، وهي تنظف سيارتها، حيث تي شيرت ينتمي لصيحة الأوفر سايز ونسقت بهوت شورت وعليه سويت شيرت رمادي وفيما انتعلت هاف بوت جملي.

وظهرت بتسريحة شعر عفوية ولم تتكلف بوضع المكياج لتظهر ملامحها على طبيعتها.

إنجي علي

إنجي علي (1 أبريل 1970 -)، مذيعة وممثلة مصرية.

عن حياتها

تخرجت في قسم علم النفس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. ولدت إنجي علي بمدينة القاهرة لوالدة تعمل أستاذة بالجامعة. وشاركت في تقديم عددا من برامج المنوعات بقنوات عديدة مثل النيل للمنوعات والنيل للدراما ودريم، ومن البرامج التي قدمتها: «اسهر معانا» و«آلو منوعات»