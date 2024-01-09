السعودية: 4.4 ملايين م3 سعة الخزن الاستراتيجي للمياه بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

قال نائب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، المهندس منصور بن هلال المشيطي، إن سعة الخزن الاستراتيجي في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وصل إلى 4.4 ملايين م3 من المياه في عام 2023، ويجري العمل حاليًا على تنفيذ مشروعات خزن إضافية بسعة (4.1) ملايين م3، مؤكدا أن منظومة المياه بالمملكة تحظى بدعمٍ غير محدود، ويتسم عمل المنظومة بالمرونة وقابلية التوسع لمواكبة النمو المستمر في أعداد ضيوف الرحمن.

‏ جاء ذلك خلال كلمته في جلسة حوارية بمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "الطريق إلى النسك"، الذي أقيم اليوم الثلاثاء، في جدة تحت عنوان "الطاقة والمياه وتعزيز البنية التحتية في المدن والمشاعر المقدسة"، التي سلّطت الضوء على الجهود المبذولة لتطوير وتحسين البنية التحتية والمنظومة الخدمية في المشاعر المقدسة، ورفع كفاءة التشغيل لموسم الحج، وضمان الاستدامة وجودة الخدمات، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وأشار إلى أن سعة إنتاج المياه المحلاة في المملكة بلغت (9.8) مليون م3 في عام 2023، منها (3.46) مليون م3 في منطقة مكة المكرمة، ومن المستهدف الوصول إلى (15.6) مليون م3 بحلول عام 2030، فيما قفزت سعات نقل المياه المحلاة إلى (1.3) مليون م3 حاليًا، بعدما كانت 600 ألف م3 في عام 2015، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تنفيذ مشروعات نقل جديدة للوصول إلى (1.7) مليون م3 كونه مستهدفًا لعام 2030 لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

واستعرض نائب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي نظرة شاملة حول خدمات قطاع المياه في المشاعر المقدسة، حيث أوضح أن مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لها طابع مختلف من حيث التحديات التي تواجهها مثل النمو المضطرد في أعداد حجاج بيت الله الحرام، ووجودهم لفترة محدودة في مكانٍ محدد، بالإضافة إلى بُعد مصادر الإمداد المائي عن التجمعات السكانية المستفيدة، إلى جانب مواكبة العرض والطلب في جميع عناصر سلسلة خدمات الإمداد، لافتا إلى أن المنظومة لديها أنظمة لمواجهة تلك التحديات تتمثل في أنظمة الإنتاج والتخزين وشبكات توزيع المياه وتجميع الصرف الصحي.

وأشار المشيطي إلى أن منظومة المياه بمنطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تحظى بدعمٍ كبير، حيث بلغ إجمالي ميزانية مشروعات المياه في برنامج التحول الوطني قرابة 211 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الشراكة مع القطاع الخاص على مستوى المملكة 130 مليار ريال لتنفيذ أكثر من 50 مشروعًا مائيًا، منوها بأن المنظومة لديها استثمارات بقيمة تصل إلى 78 مليار ريال لمشاريع قائمة وتحت الإنشاء وتحت الطرح، إلى جانب وجود مشروعات مستقبلية لعام 2030 بتكلفة تقديرية تبلغ 45 مليار ريال.

ولفت المشيطي إلى أن المملكة أنشأت بالتعاون مع مجموعة دول العشرين في عام 2020 منصة دولية للنقاش حول قضايا المياه، كما تم الإعلان عن تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها في الرياض؛ لتحفيز ابتكار الحلول التقنية لمواجهة تحديات المياه، والمساهمة في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية، إلى جانب ذلك قدمت المملكة تمويلات تجاوزت 6 مليارات دولار لعدد من الدول الشقيقة والصديقة في 4 قارات حول العالم؛ لمشاريع في قطاع المياه.