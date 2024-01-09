محافظ شمال سيناء يستقيل وزيرة خارجية ألمانيا

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ،أنالينا بيربوك،وزيرة الخارجية الألمانية خلال وصولها إلى مطار العريش الدولي،علي متن طائره قادمة من القاهرة،في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ ،لطفي غيث مدير العمليات في الهلال الأحمر المصري ،الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

واستعرض المحافظ الجهود التي تبذلها مصر في استقبال المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية عبر ثلاث مسارات وهي عن طريق البر علي متن شاحنات أو البحر علي متن السفن التي يستقبلها ميناء العريش البحري أو الجو علي متن طائرات يستقبلها مطار العريش الدولي.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أن زيارتها إلي محافظة شمال سيناء لتفقد المساعدات وزيارة الجرحى الفلسطينيين والاطلاع علي الدور الكبير الذي تقوم به مصر لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

وشددت وزيرة الخارجية الألمانية علي ضرورة فتح المعابر مع قطاع غزة وإدخال المساعدات بشكل أسرع ،مؤكدة علي قيام ألمانيا بدعم وصول سريع وكبير من المساعدات للمدنيين الفلسطينيين.