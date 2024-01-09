الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

اعتقال أمريكي في روسيا بتهمة الاتجار المخدرات

قوات الأمن الروسية
قوات الأمن الروسية

 

اعتقلت قوات الأمن الروسية مواطنا أمريكيا اليوم، الثلاثاء، في موسكو بتهم تتعلق بالمخدرات يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 عامًا.

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يأتي الاعتقال في الوقت الذي حذرت فيه وزارة الخارجية الأمريكية الأمريكيين من ضرورة مغادرة روسيا، مشيرة إلى مخاطر الاعتقالات غير المشروعة وسط توترات عميقة ناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بحسب ما أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

 

ووفقا للصحيفة الأمريكية، اعتقل روبرت رومانوف وودلاند، 32 عامًا، في روسيا وأمر بالبقاء رهن الاحتجاز حتى 5 مارس، ووجهت إليه تهمة حيازة أو حيازة المخدرات بشكل غير قانوني، وفقا لمحكمة منطقة أوستانكينو في موسكو.

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الجريدة الورقية