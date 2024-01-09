أستاذ علوم ساسية: تصريحات بلينكن تتغير فور وصوله إلى الأراضي الفلسطينية

علق أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على الموقف المصري من الحرب على غزة أو القضية الفلسطينية، مشددًا على أن الموقف المصري ثابت ومتقدم في القضية الفلسطينية بشكل كبير جدًا، مؤكدًا أن الدولة ترى أن أي حل بدون إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس قيام دولة فلسطينية لن يكون مجديًا.

زيارة بلينكن لدولة الاحتلال الإسرائيلي

وأوضح "الرقب"، أن المنطقة لن تنعم بالهدوء إلا إذا حقق الفلسطينيون آمالهم في دولتهم، مشددًا على أن غير ذلك يعني استمرار العنف في المنطقة وهذا ما حذرت منه مصر، مؤكدًا أن جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هي الرابعة له في المنطقة وفي كل مرة عندما كان يأتي بتصريحات تتغير هذه التصريحات مباشرة أول وصوله إلى الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أنه وزير الخارجية الأمريكي عندما يلتقي مع الجانب الإسرائيلي تتغير هذه المواقف وتصبح بشكل كامل مؤدية للاحتلال وهذا ما نتوقعه، منوهًا بأن الجميع ينتظر ما سيخرج من لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الجانب الإسرائيلي، خاصة أن هناك اجتماعًا مع الكابينيت اليوم، وجاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية له عبر شاشة "إكسترا نيوز".

ونوه بأن الاحتلال ما زال يواصل حربه على قطاع غزة وهناك تصعيد عنيف في مناطق خانيونس والوسطى بشكل أساسي، مؤكدًا أن إسرائيل لديها رغبة في الاستمرار بنفس حدة الحرب التي شاهدناها خلال الأيام الماضية.