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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

في الجوله التاسعه لبطولة الجمهورية

زمالك ٢٠٠٥ يتفوق علي الاتحاد السكندري بركلات الترجيح

فريق الزمالك مواليد
فريق الزمالك مواليد 2005

فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك، مواليد 2005، على نظيره الاتحاد السكندري بركلات الترجيح بنتيجة ٧ /٦ ، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأخير بالجولة التاسعة عشرة لبطولة الجمهورية.
 

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وانتهى وقت اللقاء الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح وفقاً للائحة البطولة.

وسجل هدف زمالك 2005 في الوقت الأصلي للمباراة، أحمد خالد "السمبوك".

بينما سجل للفريق في ركلات الترجيح كل من: أنس وائل، وأيمن أمير عبد العزيز، ومحمد السيد، وحسن أبو المعاطي، وأحمد مجدي، وأحمد خالد "السمبوك"، وياسين محمد حافظ.

التشكيل الفني لفريق الزمالك 2005 ..

ويقود فريق زمالك 2005 كل من: محمد عبدالله مديراً فنياً، ومحروس السيد مدرباً مساعداً، ومحمد عبدالجواد مدرباً لحراس المرمى، وخالد عمران إدارياً، وياسين السيد للإصابات والتأهيل ومحمد سيد مسؤولاً عن المهمات.

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