أمرت النيابة العامة بحبس القائمين 10 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة إدارة بؤر لتجارة المخدرات فى الشرقية والبحيرة .

حبس القائمين على إدارة بؤر لتجارة المخدرات فى الشرقية والبحيرة

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قد أكدت نشاط (عدد من العناصر الإجرامية) تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر عدد من أقسام ومراكز الشرطة بمحافظات "البحيرة، الشرقية، الإسكندرية، الدقهلية" مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم 3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية " بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة وبحوزتهم 600 طربة لمخدر الحشيش وزنت 60 كيلو جراماً.

وضبط عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بالشرقية وبحوزتهما 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهما الإجرامى").

كما تم ضبط عاطلَين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية.. وبحوزتهما 260 طربة لمخدر الحشيش وزنت 32 كيلو جرام – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهما الإجرامى".

وضبط عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية، وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين – طبنجة – فرد خرطوش -عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 سلاح أبيض – 2 ميزان حساس).

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (10,460,000 )عشرة مليون وأربعمائة وستون ألف جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

العثور على جثة شخص داخل مصرف مياه في أبو النمرس

كما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، من جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص في أبو النمرس داخل مصرف مياه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة شخص في أبو النمرس داخل مصرف مياه وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وبالانتقال والفحص تبين الجثة لشخص في العقد الرابع في العمر مبلغ باختفائه منذ أيام في مجرى مائي بنطاق دائرة قسم أبو النمرس.

ونقلت سيارة إسعاف الجثة الى المشرحة فيما يقوم رجال المباحث بجمع المعلومات واجراء التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجار العرض على النيابة العامة.