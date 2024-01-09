الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

جنايات الفيوم تقضى بالسجن المشدد 4 سنوات للمتهم بخطف طفل

محكمة جنايات الفيوم
محكمة جنايات الفيوم

قضت  محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، وعضوية المستشارين، مجدى محمد هريدى، وبيشوي النسر جميل، وكيل النيابة محمد بهاء وأمانة  سر ثروت حكيم بمعاقبة " حمادة ح س " عامل، من علواية الخولي بحي الصوفي بمدينة الفيوم ، بالسجن المشدد 4 سنوات، على خلفية اتهامه بخطف طفل ومحاولة الاعتداء عليه .

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 18689لسنة 2023 جنايات قسم  ثان الفيوم ، أن المتهم شرع في خطف المجني عليه الطفل " محمد ا ص " بالإكراه، وتم ضبطه بمعرفة والد الطفل والمارين بالشارع، وبعرض المتهم على النيابة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الفيوم والتي أمرت بتحويل المتهم لمحكمة جنايات الفيوم ، حيث تداولت القضية وأصدرت هيئة المحكمة قرارها المتقدم.

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