جنايات الفيوم تقضى بالسجن المشدد 4 سنوات للمتهم بخطف طفل

قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، وعضوية المستشارين، مجدى محمد هريدى، وبيشوي النسر جميل، وكيل النيابة محمد بهاء وأمانة سر ثروت حكيم بمعاقبة " حمادة ح س " عامل، من علواية الخولي بحي الصوفي بمدينة الفيوم ، بالسجن المشدد 4 سنوات، على خلفية اتهامه بخطف طفل ومحاولة الاعتداء عليه .

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 18689لسنة 2023 جنايات قسم ثان الفيوم ، أن المتهم شرع في خطف المجني عليه الطفل " محمد ا ص " بالإكراه، وتم ضبطه بمعرفة والد الطفل والمارين بالشارع، وبعرض المتهم على النيابة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الفيوم والتي أمرت بتحويل المتهم لمحكمة جنايات الفيوم ، حيث تداولت القضية وأصدرت هيئة المحكمة قرارها المتقدم.