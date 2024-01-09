إعدام 200 كيلو مواد غذائية غير صالحة بالإسماعيلية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية ، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومفتش الأغذية بالإدارة الصحية وسكرتير مركز ومدينة القصاصين الجديدة، بتنفيذ حملة تموينية، اليوم الثلاثاء، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وأسفرت الحملة، عن إعدام ٢٠٠ كيلو من المواد الغذائية الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد ٧ محاضر للمخابز البلدية لعدم وجود لوحة بيانات التشغيل، و٤ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، وعدم وجود شهادات صحية و٤ محاضر لعدم وجود بون صرف الخبز.

للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية

رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨

أكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق؛ للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار الرسمية وجودة وسلامة الأغذية المعروضة للبيع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين ومحتكري السلع.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

وأمر أحمد منصور وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية بتكليف المهندس عبدالحميد حسين مدير إدارة الرقابة التمونية بالإسماعيلية بعمل تقرير يومى عن كافة المحال التجارية والأسواق وعرضه على الوزير المحافظ فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية