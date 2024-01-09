الجامعة العربية تنظم مع تعليم الكبار احتفالية اليوم العربي لمحو الأمية غدًا

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي) بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بجمهورية مصر العربية غدا الأربعاء، احتفالية اليوم العربي لمحو الأمية بمقر الأمانة العامة، تحت شعار "لحياة كريمة ... أقرأ وأكتب".

وذكرت جامعة الدول العربية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن العالم العربي يحتفل في الثامن من يناير من كل عام باليوم العربي لمحو الأمية، الذي يأتي فرصة للتذكير بهذا التحدي الذي يعيق الجهود العربية نحو التقدم والتنمية، ويسلط الضوء على أهمية توحيد الجهود العربية بهدف القضاء على الأمية والدعوة إلى بذل المزيد من العمل الدؤوب وتضافر كافة الجهود الوطنية والإقليمية والدولية وابتكار أساليب غير تقليدية قادرة على المواجهة الشاملة للأمية.

وفي هذا الإطار، تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية هذا العام احتفالية بهذه المناسبة تحت شعار "لحياة كريمة ... أقرأ وأكتب" بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بجمهورية مصر العربية بصفتها الدولة صاحبة مبادرة إطلاق العقد العربي لمحو الأمية، الذي اعتمدته القمة العربية خلال الدورة 25 التي انعقدت في الكويت عام 2014 وذلك بإعلان العقد الحالي عقداً للقضاء على الأمية في جميع أنحاء الوطن العربي واعتماد برنامج عمل يهدف للتخلص من هذه الظاهرة خلال عشر سنوات (2015-2024).

‏ وأشار البيان إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عقدت بالتعاون مع شركائها من الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية وكذلك منظمات المجتمع المدني تسعة اجتماعات خلال تسع سنوات بهدف التغلب على أحد أهم التحديات التي تواجه الدول العربية وهو القضاء على الأمية.

‏وأكدت الجامعة العربية أن التحدي لا يقتصر على العمل على محو الأمية الأبجدية والإلمام بمبادئ القراءة والكتابة فقط، بل يتضمن هذا التحدي العمل على محو الأمية الرقمية والثقافية وصولا إلى مجتمع المعرفة، التجارب المميزة لعموم الفائدة والاسترشاد بها لتوثيق التجارب الناجحة، ولمتابعة تحقيق أهداف العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار 2015-2024.

‏ وأوضحت أن الاحتفالية ستتضمن عقد جلسة حوارية بمشاركة أساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين في مجال تعليم الكبار حول شعار الاحتفالية "لحياة كريمة ... أقرأ وأكتب"، وأن محو الأمية لا يجب أن يقتصر على الأمية الأبجدية فقط، بل يجب أن يهتم كذلك بمحو الأمية الرقمية، مؤكدة أن دمج التكنولوجيا بالنظام التعليمي يوفر للمتعلمين المعارف المختلفة ويمكنهم من التعلم الذاتي والبحث عن مصادر المعرفة بشكل عصري متطور ينأى عن التلقين، وتتلاشى معه الحدود المكانية والزمانية للمتعلم الكبير.

وتابعت الجامعة العربية: "رغم ما تبذله الدول العربية من جهود كبيرة وما نفذته من مشروعات وبرامج وحملات وطنية طوال الفترة الماضية، فإن الأمية ما زالت تمثل أحد أهم التحديات في الوطن العربي".

وأكدت جامعة الدول العربية أنها تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية بمحو الأمية وتعليم الكبار في الوطن العربي من أجل مواجهة أحد أهم التحديات التي تواجه الدول العربية وهو القضاء على الأمية بكل أشكالها (الأبجدية والرقمية والثقافية) وصولا إلى مجتمع المعرفة.

وجددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية دعوتها إلى كافة الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية للتعاون المشترك لتعزيز الجهود الرامية لمكافحة ظاهرة الأمية في الوطن العربي والتي تعد العائق الأكبر أمام تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.