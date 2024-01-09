بالمجان .. معلمون بالأقصر يدشنون مبادرة لدعم الطلاب بمراجعات نهائية

دشن عدد من المعلمين بمحافظة الأقصر مبادرة؛ لدعم الطلاب الأيتام وغير القادرين ماديًا من الأسر الأولى بالرعاية في كافة قرى ومراكز ونجوع المحافظة، وذلك في إطار تخفيف العبء الواقع على كاهلهم بصفة خاصة في تلك الفترة تزامنًا مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 - 2024.

وقال محمد علي راشد، صاحب فكرة المبادرة، إن التفكير في تدشينها بدأ في أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي بعدما تزايدت الإعلانات عن عقد مراجعات نهائية في المواد العلمية بكافة الصفوف الدراسية في المحافظة بأسعار تفوق قدرة عدد كبير من الأسر خاصة الأولى بالرعاية.

وأضاف راشد، أنه انطلاقا من ابتكار كل وسيلة من شأنها التخفيف عن كاهل تلك الأسر تم التفكير في تدشين المبادرة وتمت أولى خطوات التنفيذ في يناير الجاري عبر الإعلان عنها في كافة منصات التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها "فيسبوك" بجانب عرض تفاصيلها عبر منشورات باليد سلمت للعديد من المعلمين في كافة أنحاء المحافظة.

وأوضح راشد، أن المبادرة تتضمن عقد المعلمين المعلمين إليها سواء من الأزهر الشريف أو التربية والتعليم مراجعات نهائية في المواد العلمية التي يقومون بتدريسها في كلٍ حسبب تخصصه وحسب الصفوف التي يستطيع تقديم الخدمة لها في منطقته السكنية بشكل مجاني تماما دعما للطلاب الأيتام والغير قادرين ماديا من الأسر الأولى بالرعاية.

واستطرد مدشن المبادرة، أنها لاقت تفاعلا كبيرا من جانب شريحة كبيرة من المعلمين في كافة أنحاء وقرى ونجوع ومراكز المحافظة والذين بدأوا بالفعل في تنفيذها واستقبال هذه الفئة من الطلاب وعقد مراجعات لهم بالمجان.

وأشار إلى أن المتعاونين في تنفيذ المبادرة أكدوا على استمرار تنفيذها في الفصل الدراسي الثاني أيضا وفي أثناء عقد الامتحانات استمرارا منهم في دعم كل أبناء الأسر الأولى بالرعاية.