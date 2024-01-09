جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024 بالجيزة

يترقب الطلاب وأولياء الأمور في محافظة الجيزة جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024، وذلك للاستعداد الجيد للامتحانات والحصول على درجات مرتفعة.

اللغة العربية والتربية الدينية

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم السبت 13 يناير الجاري بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتستمر لمدة أربعة أيام متتالية، وتنتهي يوم الثلاثاء 16 يناير.

وجدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024 بالجيزة للطلاب وأولياء أمورهم كالآتي:

يوم السبت 13 يناير: اللغة العربية والتربية الدينية

يوم الأحد 14 يناير: العلوم والمهارات المهنية

يوم الإثنين 15 يناير: الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية

يوم الثلاثاء 16 يناير: الرياضيات وlct

وفي وقت سابق، تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024 الترم الأول، وشدد على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، وتوفير سبل الراحة التي تضمن انتظام العملية الامتحانية.