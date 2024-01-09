فرقة “HOH” ضيفًا على "Music Hub” غدًا الأربعاء

أعلنت قناة "سي بي سي"، عن إطلاقها برنامج "Music Hub"، ومن المقرر عرضه يوم غد الأربعاء في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، ومن تقديم الإعلامية مها البهنسي.

غدًا أولى حلقات “Music Hub”

ويعد “Music Hub”، أول برنامج تلفزيوني متخصص في تغطية عالم الموسيقى البديلة.

البرنامج متخصص بعالم الموسيقى البديلة المعروف باسم "الأندرجرواند"، الذي يحوي ألوانًا موسيقية مختلفة، منها الراب والروك والفيوجن والأفريكان والموسيقى الإلكترونية، ويحصد فنانوها وفرقها الغنائية قاعدة جماهيرية متزايدة من الأجيال الصاعدة.

وتتضمن الحلقة الأولى للإعلامية مها بهنسي، لقاء خاص وحصري مع أعضاء فرقة “HOH”، وهم هاني الدقاق، وهاني عادل، وأوسو لطفي.

ويُذكر أن الإعلامية مها بهنسي، كانت تقدم برنامج “صباح الورد”، عبر شاشة “تن”، قبل الانطلاق وتقديم برنامج “Music Hub”، عبر شاشة “سي بي سي”.