تعرف على عقوبة تبوير الأراضي الزراعية المنزرعة

قام موفق ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بجولة مرورية على الأراضي الزراعية المبورة بطريق دمنهور - أبو حمص، للتأكد من صلاحيتها للزراعة.

الحبس سنتين

ووجه وكيل الزراعة، بسرعة حراثة الأراضي المبورة الصالحة للزراعة، وإعادتها مرة أخرى للزراعة. وفي حالة عدم إمكانية الوصول إلى المالك، تقوم الجمعية الزراعية بزراعتها لحسابها لحين ظهور المالك الفعلي للأرض.

وأشار ساري إلى أن عقوبة تبوير الأراضي الزراعية المنزرعة تصل إلى الحبس سنتين وغرامة مالية.

وكانت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، قد أجرت جولة مرورية على تلك الأراضي، وتم التأكد من صلاحيتها للزراعة، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب هذه الأراضي المبورة.