رانيا يعقوب: الاستقرار الأمني والطفرة بالبنية التحتية تدعم قطاع السياحة

قالت د. رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن مصر دولة سياحية في كافة أنواع السياحة وفروعها، حيث أن لمصر سياحة شاطئية وسياحة دينية وسياحة علاجية، ولدينا فرص كبيرة في هذا القطاع، مشددة على أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة المصرية في السياحة.

الاهتمام بالقطاع السياحي في مصر

وأوضحت أن رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي وجه اليوم أغلب أجهزة الدولة للاهتمام بالدفع في القطاع الحيوي، وجاء ذلك خلال حوارها ببرنامج "مال وأعمال" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز".

وشددت على أن مصر لديها طفرة في البنية التكنولوجية والبنية التحتية، كما أن القطاع الخدمي يعمل به ملايين من المصريين، ومصر لديها أيضًا فرص عملاقة في هذا القطاع، متابعة: "بدأنا نشوف أن فيه اهتمام كبير من جانب صناديق سيادية عربية ومن جانب مستثمرين عرب بالاستحواذ".

السياحة قطاع واعد

وتابعت:"قطاع السياحة قطاع واعد جدًا، فمصر حباها الله بتاريخ وحضارة متعددة سواء فرعونية أو إسلامية أو مسيحية"، مشددة على أن الاستقرار الأمني والطفرة الجبارة التي شيدت في البنية التحتية ووجود طرق ولوجيسيتات هي من ندعم قطاع السياحة، وتلك الأمور تشجع على الاستثمار.

وفي وقت سابق، أكد د.رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن مصر تقع في دائرة من النار وهناك العديد من الدول التي تحيط بمصر تمر بحروب ومشاكل، مشددًا على أن الاقتصاد المصري أحد الاقتصاديات الصامدة في ظل هذه الظروف الإقليمية والعالمية الصعبة، حيث إن هناك دول تواجه مخاطر إفلاس ومخاطر من أنواع أخرى منها عدم توفير السلع.

وأوضحت "يعقوب" خلال مداخلة لها عبر ببرنامج "مال وأعمال" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الاقتصاد المصري مازال قادر نتيجة عدة مؤشرات، الاقتصاد المصري متعدد الموارد ومع تحسن إيرادات السياحة وقناة السويس أحد أهم المشروعات والعوامل في تحقيق الفائض بميزان المدفعات.

وأضافت أن هناك تراجع في المدفوعات وهو أمر هام جدًا. وتحسن في الإيرادات نتيجة القطاع الخدمي وتطويره، مشددة على أن الاقتصاد المصري ومؤشراته مع بدء الخروج من الأزمة والوصول إلى مرحلة الآمان،