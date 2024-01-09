الإمارات والهند تبحثان العلاقات الاستراتيجية وسبل تعزيزها

بحث رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، مع رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها خاصة على المستوى التنموي، إضافة إلى حضوره "قمة غوجارات النابضة بالحياة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن ذلك جاء خلال زيارة عمل قام بها بن زايد إلى جمهورية الهند الصديقة.

وأكد الجانبان خلال المباحثات - الحرص المشترك على توسيع آفاق العلاقات الثنائية خاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والعمل المناخي والتنمية المستدامة وغيرها واستثمار كل الفرص المتاحة من أجل تحقيق أهداف الشراكات التنموية بين البلدين.

واستعرض بن زايد ورئيس الوزراء الهندي، خلال اللقاء، عددًا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مشددين على دعم كل ما من شأنه تحقيق السلام والتعاون والاستقرار وحل النزاعات عبر الحوار والتفاهم في العالم بما يعزز العمل الجماعي الدولي في مواجهة التحديات المشتركة ويعود بالخير والنماء على شعوب العالم كافة.

كما تطرقت المباحثات بين الجانبين إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدين ضرورة العمل من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان الحماية للمدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية الكافية والآمنة والمستدامة لهم، إضافة إلى منع توسع الصراع بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، وإيجاد أفق للسلام الدائم والشامل في المنطقة.