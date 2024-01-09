رانيا يعقوب: مصر تقع في دائرة النار واقتصادها صامد رغم الظروف

أكد د. رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن مصر تقع في دائرة من النار وهناك العديد من الدول التي تحيط بمصر تمر بحروب ومشاكل، مشددًا على أن الاقتصاد المصري أحد الاقتصاديات الصامدة في ظل هذه الظروف الإقليمية والعالمية الصعبة، حيث إن هناك دول أخرى تواجه مخاطر إفلاس ومخاطر من أنواع أخرى منها عدم توفير السلع.

اقتصاد مصر

وأوضحت "يعقوب" خلال مداخلة لها عبر ببرنامج "مال وأعمال" المذاع عبر قناة " اكسترا نيوز"، أن الاقتصاد المصري مازال قادر نتيجة عدة مؤشرات، الاقتصاد المصري متعدد الموارد ومع تحسن إيرادات السياحة وقناة السويس أحد أهم المشروعات والعوامل في تحقيق الفائض بميزان المدفعات.

وأضافت أن هناك تراجع في المدفوعات وهو أمر هام جدًا. وتحسن في الإيرادات نتيجة القطاع الخدمي وتطويره، مشددة على أن الاقتصاد المصري ومؤشراته مع بدء الخروج من الأزمة والوصول إلى مرحلة الأمان.

وكانت البورصة خلال الجلسات القليلة الماضية عادت لتعزف سيمفونية رائعة في الصعود، مع مطلع تداولات العام الجديد2024، وسط حالة من التفاؤل بين المتعاملين، واتجاه إلى زيادة استثماراتهم في سوق الأوراق المالية بهدف التحوط من ارتفاعات معدلات التضخم.

شهدت عدد من القطاعات المتداولة بالسوق تحسنا ملحوظا في ظل النشاط الكبير لعدد من الأسهم التي يتردد حولها عمليات استحواذ، وشراء، وكذلك الدور الكبير لنظام الاقتراض، الذي ساهم في زيادة السيولة وتجاوز قيم متوسطات التداول في الجلسة3 مليار جنيه، وهو ما عزز عملية الاطمئنان لدي المستثمرين، وضخ مزيدا من الأموال.