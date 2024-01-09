الثلاثاء 09 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

رانيا يعقوب: مصر تقع في دائرة النار واقتصادها صامد رغم الظروف

عضو مجلس إدارة البورصة
عضو مجلس إدارة البورصة المصرية

أكد د. رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن مصر تقع في دائرة من النار وهناك العديد من الدول التي تحيط بمصر تمر بحروب ومشاكل، مشددًا على أن الاقتصاد المصري أحد الاقتصاديات الصامدة في ظل هذه الظروف الإقليمية والعالمية الصعبة، حيث إن هناك دول أخرى تواجه مخاطر إفلاس ومخاطر من أنواع أخرى منها عدم توفير السلع.

اقتصاد مصر

وأوضحت "يعقوب" خلال مداخلة لها عبر ببرنامج "مال وأعمال" المذاع عبر قناة " اكسترا نيوز"، أن الاقتصاد المصري مازال قادر نتيجة عدة مؤشرات، الاقتصاد المصري متعدد الموارد ومع تحسن إيرادات السياحة وقناة السويس أحد أهم المشروعات والعوامل في تحقيق الفائض بميزان المدفعات.

وأضافت أن هناك تراجع في المدفوعات وهو أمر هام جدًا. وتحسن في الإيرادات نتيجة القطاع الخدمي وتطويره، مشددة على أن الاقتصاد المصري ومؤشراته مع بدء الخروج من الأزمة والوصول إلى مرحلة الأمان.

وكانت البورصة خلال الجلسات القليلة الماضية عادت لتعزف سيمفونية رائعة في الصعود، مع مطلع تداولات العام الجديد2024، وسط حالة من التفاؤل بين المتعاملين، واتجاه إلى زيادة استثماراتهم في سوق الأوراق المالية بهدف التحوط من ارتفاعات معدلات التضخم.

شهدت عدد من القطاعات المتداولة بالسوق تحسنا ملحوظا في ظل النشاط الكبير لعدد من الأسهم التي يتردد حولها عمليات استحواذ، وشراء، وكذلك الدور الكبير لنظام الاقتراض، الذي ساهم في زيادة السيولة وتجاوز قيم متوسطات التداول في الجلسة3 مليار جنيه، وهو ما عزز عملية الاطمئنان لدي المستثمرين، وضخ مزيدا من الأموال.

مواد متعلقة

أمين الفتوى بالافتاء: التدين المصري فريد وعجيب وبه قدر من العبقرية

باحث: مصر لديها خطوط اتصال مع الجميع ولا تتعامل إلا مع الجيوش النظامية

الحكومة: نسعى لتحديد تكاليف تتحملها مصر مقابل الخدمات المقدمة لـ"الضيوف"

إبراهيم عيسى: بناء فصول لطلبة ليس لهم مدرسين.. عجز المعلمين ثقب أسود

إبراهيم عيسى: "اللي مش قد الظروف يمشي.. زهقان مننا ارمي الاستقالة في وشنا"

باحث: قمة الرئيس السيسي ومحمود عباس رسالة دعم للسلطة الفلسطينية

أبرز اغتيالات إسرائيل لعناصر حزب الله اللبناني.. فيديو

تأسيس جيش أوروبي موحد.. ما العقبات؟
الجريدة الورقية