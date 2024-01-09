Meta تخفي موضوعات إيذاء النفس واضطرابات الأكل عن المراهقين

أعلنت شركة Meta اليوم عن أحد أهم تحديثات الخصوصية المتعلقة بحماية المستخدمين المراهقين. لقد توسعوا بشكل كبير في إجراءات التحكم في المحتوى السابقة التي تهدف إلى تأمين إعدادات الخصوصية للمراهقين، في أعقاب الدعاوى القضائية الأخيرة التي رفعتها الولايات الأمريكية وغيرها.

ستخفي الإجراءات الجديدة المحتوى المتعلق بإيذاء النفس والعنف المصور واضطرابات الأكل وغيرها من الموضوعات الضارة عن المراهقين على Instagram وFacebook. سيتم الآن تقييد المحتوى ذي الصلة على المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا في خلاصاتهم وقصصهم، حتى لو تمت مشاركته بواسطة حساب يتابعونه. عندما يبحث المراهقون عن هذه المواضيع، سيتم توجيههم بدلاً من ذلك إلى "موارد الخبراء". وقالت الشركة إنها تشاورت مع خبراء في تنمية المراهقين لتحديد نوع المحتوى الذي يجب حظره.

بالإضافة إلى ذلك، سيقوم Meta تلقائيًا بوضع المستخدمين المراهقين الحاليين في إعدادات التحكم الأكثر تقييدًا، مع التوسع في التحديث السابق الذي وضع المستخدمين الجدد فقط في هذه الفئة. ولن يتمكن هؤلاء المستخدمون من إلغاء الاشتراك في هذه الإعدادات، التي تسمى "التحكم في المحتوى الحساس" على Instagram و"Reduce" على Facebook.

يقدم عملاق الوسائط الاجتماعية أيضًا إشعارات مع مطالبات توجه المراهقين إلى تحديث خصوصيتهم من أجل "تشغيل الإعدادات الموصى بها". سيؤدي ذلك تلقائيًا إلى تقييد من يمكنه إعادة نشر المحتوى الخاص به ووضع علامة عليه أو الإشارة إليه. كما أنه سيمنع غير المتابعين من مراسلة المستخدمين المراهقين وإخفاء التعليقات المسيئة.

إنه الأحدث في سلسلة من تحديثات الخصوصية المصممة لحماية المراهقين الذين يستخدمون منتجات Meta. وفي عام 2022، قدمت الشركة إجراءات لتحويل المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا إلى إعدادات المحتوى الأكثر تقييدًا، وأضافت ميزة جديدة لمنع البالغين "المريبين" من مراسلة المراهقين على Facebook وInstagram. وفي الآونة الأخيرة، قامت بتقييد الإعلانات التي تستهدف المراهقين على أساس الجنس.

يحد تحديث اليوم بشكل أكبر من ما يمكن للشباب الوصول إليه، بعد سلسلة من الدعاوى القضائية الأخيرة ضد المنصة. وتشمل هذه الشكاوى شكوى مقدمة من 41 ولاية تتهم شركة ميتا بالإضرار بالصحة العقلية لمستخدميها الأصغر سناً، وأخرى مقدمة من مدارس سياتل بشأن "أزمة الصحة العقلية" للشباب، وحكم حديث يقضي بأن شركات وسائل التواصل الاجتماعي ستضطر إلى الدفاع عن دعاوى إدمان المراهقين.

هناك شكوى أخرى تم الكشف عنها مؤخرًا قدمتها 33 ولاية تزعم أن Meta "تطمع وتلاحق" المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا وكانت غير صادقة بشأن كيفية تعاملها مع حسابات المستخدمين القاصرين عندما يتم اكتشافهم.